Politikere vægrer sig ved at bruge sparekniv mod borgerne

Forligspartier mener, at sidste års budgetøvelse med store beskæringer af det kommunale budget skulle i mål via effektiviseringer - ikke direkte besparelser på de svageste borgere.

Esbjerg Kommune: Der er, hvad man roligt kan betegne som en decideret ulyst blandt flertallet af byrådets partier til at vedtage de spareforslag for omkring 30 millioner kroner, som direktionen har fremsendt på børne-, voksenhandicap- og ældreområdet.

Repræsentanterne for to af byrådets i alt otte partier, der var med i budgetforliget, Enhedslistens Sarah Nørris og SFs Diana Mose Olsen, siger som med én mund, at de ikke kan stemme for de besparelser, der ligger.

- I budgetaftalen var der indlagt en forventning ind om, at vi kunne effektivisere os til de nødvendige besparelser, så det politisk fastlagte serviceniveau ikke ville blive berørt. Men uanset hvad man kalder det - om det kan betegnes som politisk fastlagt eller bare er det serviceniveau, vi har i dag - så vil forældrene i hvert fald opleve en reduktion i åbningstiden og en nedgang i antallet af pædagoger som en forringelse, så jeg mener, at forudsætningen for budgetforliget er skredet. Det, der ligger tilbage nu, kan vi ikke på nogen måde stemme for. Vi har naturligvis en fælles opgave for at få budgetterne til at hænge sammen, men det må vi løfte i efterårets budgetforhandlinger, siger således Diana Mose Olsen, mens Sarah Nørris slår fast, at det sidste år blev aftalt, at der ikke skulle spares på voksenhandicappedes botilbud:

- Jeg vil mene, at det er et brud på forliget, hvis eksempelvis et byrådsflertal stemmer for at spare på nogle af de områder, vi jo i budgetforhandlingerne specifikt ville friholde. Hvis vi ikke kan blive enige om, hvordan vi finder de penge, vi har lovet hinanden at finde, ja, så må vi se på det til næste budgetlægning, siger Nørris.