Politikere undrer sig over Dokken-datters dobbeltrolle

Gruppeformændene fra Socialdemokratiet og SF undrer sig over, at datteren af direktør Bjarne Pedersen, der vil bygge boliger på Dokken, påvirker Borgerlistens politik på området for havnenære boliger uden at give sig tilkende.

Et opslag på Maria Høj Pedersens Borgerliste-profil på Facebook tirsdag har fået flere politikere i Esbjerg Byråd til at virre med hovederne, for her kommunikerer Maria Høj Pedersen Borgerlistens politik og strategi for havnenært boligbyggeri ud. Eksempelvis både gruppeformand for SF, Diana Mose Olsen, og gruppeformand Søren Heide Lambertsen (S) kalder interessesammenfaldet for "uhensigtsmæssigt".

Baggrunden

Forhistorien er den, at det i den forgangne weekend kom frem, at borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) foreslår boligbyggeri på Esbjerg Strands kunstige havneø, som egentlig var forbeholdt erhvervsbyggeri. Få dage senere kunne JydskeVestkysten så afsløre, at der arbejdes videre med et revideret boligprojekt på Dokken, som direktør Bjarne Pedersen har et 100-årigt lejemål på, og hvor han i årevis har villet bygge boliger - noget, som politiske flertal i de tidligere byråd kategorisk har afvist, men som Henrik Vallø har været varm fortaler for.

I den forbindelse sagde Henrik Vallø, at han går ind for boliger på havneøen på sigt, men at der i hans verden ikke er plads til to havnenære boligprojekter på én gang - Dokken og havneøen - og at det derfor er vigtigt for ham, at boligprojektet på Dokken kommer først. Samtidig forklarede han, at han hele tiden har været forundret over, at man overhovedet havde planlagt kontorfaciliteter på havneøen i størrelsesordenen 100.000 etagekvadratmeter, når der allerede på beslutningstidspunktet var så rigeligt med tomme kontorlejemål i hele byen.