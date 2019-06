Politikere talte pension og nedslidning hos Logitrans

Logitrans har tidligere modtaget priser for at tage socialt ansvar. De tre politikere mødte blandt andet Poul Beck og Leo S. Jørgensen på hhv. 65 og 64 år, begge ansat i produktionsområdet hos Logitrans. Poul Beck arbejder 32 timer om ugen med en selvbetalt nedgang i timeantal som en form for "udfasning af arbejdslivet", mens Leo S. Jørgensen har valgt delvist efterløn fra marts 2019, og nu arbejder maksimalt tre dage om ugen.

- Vi har mange hjælpemidler til vores produktionsansatte, men det er klart, at når man kommer op i alderen, så er der risiko for, at der kommer lidt med helbredet. Vi gør, hvad vi kan for at passe på vores medarbejdere, der jo skal holde længere og længere på arbejdsmarkedet, forklarer Gitte Kirkegaard, CEO hos Logitrans A/S.

Indhold i livet

- Jeg mener, at vi både skal sikre nedslidte bedre tilbagetrækningsmuligheder, men også stoppe den stigning i pensionsalderen, som et flertal desværre har sagt ja til. Men det allerbedste er jo, hvis vi kan skabe et arbejdsmiljø, der undgår nedslidningen og finder muligheder for at fastholde folk i andre funktioner eller på nedsat tid, siger Karina Lorentzen, mens Gitte Kirkegaard mener, at man gennem hele sit arbejdsliv skal lave løbende forventningsafstemninger.

- Det kan jo sagtens være, at en på 33 år har lyst til at arbejde mindre, fordi man for eksempel ønsker at være mere sammen med sin familie, og så er der jo også mulighed for det, så længe man selv betaler, siger Gitte Kirkegaard.

- Det glæder mig at se, hvordan en virksomhed som Logitrans lykkes med at finde løsninger, der forbedrer arbejdsmiljøet for deres medarbejdere. Det er vigtigt. For det er rigtigt, at vi har brug for, danskerne bliver længere på arbejdsmarkedet i takt med, at vi lever længere. Jeg synes også, at snakken med medarbejderne her på Logitrans viser, at danskerne jo faktisk gerne vil forblive en del af det arbejdende fællesskab, når det er muligt. Det er med til at skabe mening og indhold i livet, siger Anni Matthiesen.