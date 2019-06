Politikere studerede datacentre i Amsterdam

Politikere og topembedsmænd har besøgt Amsterdam i et forsøg på blandt andet at aflure hollændernes metode til at omsætte kommende kabelforbindelser til nye datacentre og lokale arbejdspladser.

Esbjerg Kommune: Efter en studierejse på knap to døgn i Amsterdam for hovedparten af økonomiudvalget og dele af den kommunale direktion er delegationen vendt hjem med en større viden om it-branchen og en bedre forståelse for, hvordan Esbjerg Kommune kan udnytte interessen fra datacenter-industrien, når det fiberoptiske kabel, Havfrue-kabelet, fra USA går i land nord for Esbjerg til september, og omsætte interessen til egentlige arbejdspladser.

Det mener borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) efter en tur med et tætpakket program, der gav et indblik i den boomende industri i Nederlandenes hovedstad.

På 20 år er det lykkedes Amsterdam at opbygge en erhvervsklynge med omkring 345.000 job inden for it-branchen. Det er dog ikke en direkte kopiérbar succes, for Amsterdam var i gang fra internettets spæde start.

- Men vi fik alle sammen et bedre billede af, hvad der kræves af os og hvilke muligheder, vi har, ligesom turen bidrog til, at vi nu har en fælles viden om branchen. Vi besøgte flere virksomheder og så et datacenter, og virksomhedens repræsentanter var meget ærlige omkring de udfordringer, der også er. Vi er begunstigede af et forholdsvis koldt klima, fladt terræn, fiberforbindelser og tilgængelig strøm, så betingelserne for, at datacenter-industrien overhovedet finder os interessante, er bestemt til stede. Kendetegnende for denne sektor er også, at man gerne placerer sig i nærheden af hinanden, så nu vi skal have snebolden til at rulle, siger Jesper Frost Rasmussen.

Han peger desuden på, at en anden, vigtig forudsætning for it-branchen er, at der findes et såkaldt neutralt datacenter, og det er Bulk Infrastructure netop ved at etablere i Kjersing.