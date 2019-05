Politikere stopper budgethuller med overskud

Økonomiudvalg og byråd besluttede mandag at lukke økonomiske huller på voksenhandicap- og familieområderne med millioner, der blev i overskud i regnskabet for 2018. Derudover fik familieområdet yderligere 15 millioner kroner tilført.

Esbjerg Kommune: Politikerne i økonomiudvalget og byrådet kunne mandag konstatere, at kommunen går i overskud med 76 millioner kroner i årsregnskabet for 2018, og det udløste formentlig et lille lettelsens suk i den kommunale forvaltning.

For hovedparten af pengene bliver brugt til at nulstille budgethuller på dels voksenhandicapområdet, dels familieområdet for adskillige millioner kroner, ligesom familieområdet for tilført ekstra 15 millioner kroner i tillægsbevilling i indeværende år.

Jakob Lose (V), vikarierende formand for økonomiudvalget, oplyser således, at voksenhandicap-områdets underskud på 7,2 millioner kroner i 2018 nulstilles, ligesom familieområdets underskud på 16,7 millioner kroner også dækkes ind.

- Derudover lægger vi 30 millioner kroner i kommunekassen, men de vil blive reserveret til budgetforhandlingerne efter sommerferien, og det er meningen, at pengene skal agere som buffer på de politikområder, der har svært ved at nå i mål med de én-to procents effektiviseringer, som blev pålagt den kommunale forvaltning under ét ved budgetforliget sidste år. Men hvilke - det bliver op til den politiske prioritering i forhandlingerne, siger Jakob Lose. Han tilføjer, at de 76 millioner kroner, som Esbjerg Kommune har i overskud for 2018, ikke er et egentlig overskud på drift, men opstår ved et sammensurium af budgetmæssige forhold og primært fra øget jordsalg og mindreudgifter til overførselsindkomster

- Det er således ikke et beløb, vi igen kan forvente at se som plus, når vi kommer ud af 2019. Det er så at sige en éngangs-fornøjelse, siger Jakob Lose.