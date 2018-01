Politikere skal finde besparelser for 260 mio. kr.

Planlægningen af det kommunale budget foregår fortsat med blind makker, fordi ingen ved, hvad økonomiforhandlinger med regeringen munder ud i. Men arbejdet med at finde besparelser for 260 mio. kr. er gået i gang.

Esbjerg Kommune: Besparelser for 260 millioner kroner over den kommende budgetperiode vinker forude i forbindelse med Esbjerg Byråds første budgetforhandlinger efter kommunalvalget i november sidste år. Økonomiudvalget har netop godkendt planen for arbejdet med at finde besparelserne, der skal reducere det kommunale budget med én til halvanden procent over den fireårige budgetperiode 2019-2022, og selv om politikerne i sagens natur ikke kender udfaldet af de årlige økonomiforhandlinger mellem Kommunernes Landsforening og regeringen, bliver arbejdet med at finde pengene sat i gang. De mange millioner er dikteret af regeringens flerårige "moderniserings- og effektiviseringsprogram", den såkaldte MEP, og selv om hovedparten af pengene i år blev ført tilbage til kommunerne, er også dette tilbageløb forbundet med en vis usikkerhed.

Flere usikkerheder Usikkerhederne i, hvad man kan vente sig fra centralt hold, gælder blandt andet den såkaldte udligning. For nylig viste en undersøgelse, at de syd- og sønderjyske kommuner har tabt mere end 120 millioner kroner fra 2007 til 2018, fordi udlændinges uddannelsesbaggrund siden 2007 ikke er blevet opgjort. Københavns Kommune havde ifølge undersøgelsen samlet scoret knap to milliarder kroner på fejlen siden 2007 på bekostning af en række provinskommuner, herunder Esbjerg, der havde tabt 60 mio. kr. på fejlen.Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) har lovet, at den problematik bliver løst per 1. januar 2019, men generelt mener Esbjerg Kommune og de 62 andre kommuner i forum'et Bedre Balance, at provinskommunerne skal have flere midler. .

Millionerne - Der ligger en opgave og venter på os, og den udspringer af den samlede budgetpakke fra sidste efterår. Den opgave skal vi løse med respekt for det, der også ligger i aftalen om at det skal foregå som en involverende process med både ledelsen og medarbejderne i de forskellige forvaltninger. Alle de gode idéer skal samles ind og bearbejdes, så vi ikke ender med en grønthøstermetode, hvor vi bare reducerer den samlede budgetramme, siger borgmester Jesper Frost Rasmussen (V). Eftersom forligspartierne bag sidste års budgetlægning har aftalt, at besparelserne ikke må ende med at blive udmøntet i en grønthøster-metode hen over den kommunale service, er der derfor udarbejdet en blot foreløbig fordelingsnøgle på de forskellige områder. Også den kan dog ændres, siger han. Som udkast er der lagt op til, at Social & Arbejdsmarked skal spare 21,5 mio. kr. fra og med 2019 til og med 2021, mens tallet for Børn & Familieområdet i samme periode er 56,8 mio. kr. Kultur & Fritidsområdet skal barberes med 10,2 mio. kr. i perioden, mens Sundhed & Omsorg er bundet op på 36,3 mio. kr. Teknik- og byggeområdet, herunder veje og grønne områder, står over for besparelser i størrelsesordenen 7,9 mio. kr. Derudover er der lagt op til besparelser for 38 mio. kr. i en tværgående pulje, hvor man skal finde besparelser på digitalisering og den demografiske udvikling på blandt andre ældre- og børneområderne, ligesom den kommunale administration som udgangspunkt skal finde 20,8 mio. kr. over årene.