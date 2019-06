Baggrund: At politikerne vælger at udskyde et sparekrav på omkring 30 millioner kroner til efterårets budgetforhandlinger vidner om, hvor smertefulde forslagene er. Det giver samtidig et fingerpeg om, at der kan være et vanskeligt forhandlingsforløb i vente for Jesper Frost Rasmussen (V), der sidste år hev en succes i land på sit første budgetforlig som borgmester.