Politikere siger farvel til problemfyldt havpool

Havpoolen var i sin tid en del af det store, samlede projekt med den omfattende renovering af Strandpromenaden og anlæggelsen af et nyt klubhus til Ho Bugt Sejlklub til i alt 17 millioner kroner, men den skulle vise sig at bringe mere end glæde med sig, efter at den blev indviet i 2011. Oprindelig var det nemlig planen, at havpoolen kun skulle have naturlig vandudskiftning, men krav til badevandskvaliteten betyder, at vandet løbende må udskiftes, og derfor pumpes der konstant havvand ind i bunden.

Pas på

I forhold til idéen om at etablere et trædæk over poolen, gør Esbjerg Kommunes juridiske afdeling i øvrigt opmærksom på, at der er en forøget risiko for faldulykker, hvis Esbjerg Kommune etablerer et trædæk over poolen, for trædækket oversvømmes ved højvande og går hen og bliver meget glat. Alt efter omstændighederne kan Esbjerg Kommune risikere at blive erstatningsansvarlig, påpeger juristerne.

Ifølge borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) har økonomiudvalget lagt sig advarslen fra juristerne på sinde og opfordret til, at forvaltningen finder en løsning, der er mest muligt skridsikker.

Tidligere har det i øvrigt været fremme, at den støtte, som kommunen har modtaget fra Realdania, betød, at man var tvunget til at gøre alt, hvad man kunne, for at få havpoolen til at fungere. Realdania er dog nu blevet orienteret om nedlæggelsen og har svaret, at man betragter det som Esbjerg Kommunes anlæg, som kommunen må gøre med, hvad den vil.