Politikere sætter 3,3 millioner kroner i genforenings-jubilæum

De 18 sider indeholder detaljerede forslag til gangstier og cykelstier i et forslag bestående af tre rundture, der hver er forbundet med forbindelsesstier langs den gamle grænse eller i umiddelbar nærhed. De tre rundture kaldes "Vadehavet-Vester Vedsted-ruten", "Gelsbro-ruten" og Kalvslund-Kongeåen-ruten", og alle er de i forbindelse med allerede etablerede ruter som Drivvejen, Ansgarruten, Stormflodsruten og Kongeåstien, ligesom prospektet rummer en komplet oversigt over forslag om, hvad der kan tilføres ruten i form af skilte, logoer, QR-koder, Gendarmhuse, startbaser, shelterpladser, rastepladser, p-pladser med mere.

Esbjerg Kommune: Til næste år skal 100-året for Danmarks genforening fejres, og en af markante bidrag til festlighederne er for Esbjerg Kommunes vedkommende det store projekt med en vandre- og cykelrute på Danmarks gamle grænse.

Tidsplan

Stien indvies i forbindelse med festligholdelse af genforeningen omkring 15. juni 2020, og etablering af stien og tilhørende faciliteter er derfor underlagt en meget stram tidsplan. Den indledende kontakt til direkte berørte lodsejere er derfor allerede i gang, og frem til midten af 2019 er der inddragelse af interessenter og tilpasning af det endelig projekt.

I anden halvdel af 2019 og begyndelsen af 2020 anlægges stien og tilhørende faciliteter. Der forventes afholdt borgermøde i uge ni i Ribe for de berørte lodsejere og alle øvrige med interesse for projektet. Her vil projektet i sin fulde udstrækning blive præsenteret for offentligheden for første gang.

Henning Ravn (V) og borgmester Jesper Frost Rasmussen glædede sig over den kommende grænsesti:

- Det her er jo en blivende ting, som vi kan glæde os over og bruge mange år frem i tiden, og som kan minde os om historien, lød det fra borgmesteren.