Politikere overvejer forbud mod røg i ansattes private hjem

Esbjerg Kommune har i forvejen en strategi for røgfri miljøer, der trådte i kraft 1. marts 2016. Strategien definerer rygning som en privat sag, der ikke skal finde sted i forbindelse med arbejdets udførelse eller i den betalte arbejdstid. E-cigaretter blev sidestillet med rygning, og i dag er det i Esbjerg Kommune kun muligt at aftale selvbetalte rygepauser med sin nærmeste leder under forudsætning af, at det "er foreneligt med driften".

- Vi har en høj andel af daglige rygere sammenlignet med landsgennemsnittet, og vi er alle enige om, at der, hvor vi har med børn og unge at gøre, er det rigtig vigtigt, at vi selv går foran. De barske realiteter er jo, at ikke alene stiger antallet af rygere, det er de unge, der begynder at ryge. Det er vigtigt, at vi som kommune også selv gør noget for at sikre, at vores borgere ikke udsættes for rygning eller oplever det som normalt, at man på gange og stier uden for kommunale institutioner kan opleve medarbejdere, der går og ryger, siger borgmesteren, der understreger, at det er en sag med flere vinkler, og at det er vigtigt, at kommunens medarbejder-organisationer involveres i processen.

Kontrolgruppe?

Hvis kommunen skal påse, at sådanne restriktive regler overholdes, så skal I vel oprette et anti-rygekorps, der kan kontrollerer medarbejdere, der ind i mellem benytter sig af hjemmearbejdsplads?

- Nej, det skal vi i hvert fald ikke rende og kontrollere - det kommer ikke på tale, at vi som arbejdsgiver dukker op i medarbejdernes private hjem på kontrol.

Hvad med ansatte, der bruger snus eller skråtobak - skal de åbne munden og vise, hvad de har i derinde?

- Det er jo derfor, vi skal have sagen drøftet grundigt og også have medarbejdersiden med i drøftelserne. På den ene side skal det være håndterbart, på den anden side er det et faktum, at rygning udløser sygdom og død, og det hverken kan eller skal Esbjerg Kommune som arbejdsgiver tage let på. Al erfaring viser jo, at jo mere besværligt, det bliver at dyrke en last, jo større sandsynlighed er der for, at folk stopper med den, siger borgmesteren.

Esbjerg Kommunes interne, sundhedspolitiske gruppe har anbefalet, at skruen strammes over for rygerne, og det samme har Borgerlistens Henrik Vallø stillet forslag om. I dag læner Esbjerg Kommunes rygepolitik sig op ad en række andre offentlige organisationers regler for rygning på arbejdspladserne, hvor der også er undtagelser til rygeforbuddet - bl.a. Region Syddanmark og Århus Kommune. Både regionen og Århus Kommune overvejer imidlertid stramninger.