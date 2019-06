Politikere lukker akut for byggetilladelser i to måneder

37 lokalplaner og byplanvedtægter for indre by aflyses og skal afløses af en enkelt. I de kommende to måneder gives der derfor ikke nye byggetilladelser i midtbyen.

Esbjerg: I de næste otte uger vil der ikke blive givet nye byggetilladelser til projekter i Esbjergs midtby.

Det er resultatet af, at Esbjerg Byråd mandag aften besluttede at aflyse de nugældende lokalplaner og sende en kommuneplanændring og en ny lokalplan for en stor del af indre by med Torvet som midtpunkt i en otte uger lang, offentlig høring.

Lokalplanen skal afløse de ikke færre end 37 lokalplaner, der i dag gælder i området. Størstedelen dækker meget små områder, hvilket vil sige én til to ejendomme.

- I størstedelen af området giver lokalplanen i de fleste karréer mulighed for at bygge op til fem etager mod gader, mens gårdrummene friholdes for ny bebyggelse, så der er mulighed for at danne sammenhængende arealer til udendørs ophold. Hvis der opstår ønsker om højere byggeri end fem etager, skal der udarbejdes nye lokalplaner, forklarede formanden for Plan & Miljøudvalget, Karen Sandrini (S) i byrådssalen.

Enhedslistens Sarah Nørris problematiserede, at man har valgt at sende planforslagene i offentlig høring nu, så høringen delvist falder i industriferien:

- Har man overvejet, om borgerne har en reel mulighed for at deltage i høringen, når den falder i ferieperioden? Det er et digert værk om arkitektoniske udtryk og taghældninger og hvad ved jeg, så måske bør man overveje at forlænge høringen ud over de otte uger, lød det blandt andet fra Nørris.