Flere politikere har henover weekenden reageret på JydskeVestkystens artikel om de hundredvis af udrykninger til Asylcenter Hviding. Dansk Folkepartis Karina Adsbøl vil have integrationsminister Inger Støjberg til at se nærmere på forholdene, mens Pernille Vermund fra Nye Borgerlige mener mere personale kun er en lappeløsning.

- Jeg synes det er helt uacceptabelt, for er personalet gearet til at stå med trusler over hovedet, og spørgsmålet er også, om den formentlig lille del af asylansøgerne, der skaber problemerne, om de overhovedet skal være i Hviding, siger Karina Adsbøl, der har bedt integrationsminister Inger Støjberg (V) redegøre for, hvad hun vil foretage sig på området.

- Det lyder jo næsten som det vilde vesten, det der foregår. Det kan ikke undgås, at det giver utryghed. Både for de lokale, men også omkring hele arbejdsmiljøet for dem, der arbejder der, siger folketingsmedlem Karina Adsbøl (DF), der synes det virker som om, at AsylSyd ikke tager problemerne på Asylcenter Hviding alvorligt.

Hviding: Det har skabt stor debat, efter at JydskeVestkysten søndag fortalte, hvordan politiet i hundredvis af tilfælde må rykke ud til Asylcenter Hviding, fordi der på centrets matrikel er vold, trusler, knivstikkerier med mere, og det har nu fået flere af landets politikere til at reagere.

- Når problemet er så stort, som det er herhjemme, så er vi nødt til at indrette systemet på en anden måde. Derfor siger jeg stop herfra, og det kan så komme til at gå ud over dem, der rent faktisk opfører sig ordentligt.

- Enten skal vi bruge frygteligt mange ressourcer på bemanding og politi, eller også skal vi lave det asylstop, som jeg mener er den eneste rigtige løsning. Vi ved jo, at der er en overrepræsentation af voldelige mennesker fra muslimske lande, og hvis de opførte sig ordentligt, så havde dette ikke været et problem, siger hun og forklarer, hvordan det er for nemt for politikere i København at fordele problemerne ud lokalt.

- Lokalt lyder det som en ekstrem sag, men problemet forsvinder jo ikke, fordi man løser det lokalt. Det er ikke rimeligt for dem, som er naboer til et asylcenter, og derfor bør der være mere politi og generelt flere ressourcer lokalt, så de ikke skal leve i et utrygt samfund, siger Pernille Vermund, der dog mener, at det vil være en lappeløsning.

Nonchalant

Hos Esbjerg Kommune giver viceborgmester Susanne Dyreborg (MF) ikke giver meget for AsylSyds nultolerance.

- Det fungerer jo ikke, og jeg synes det er en nonchalant holdning, at det bare er politiet, der skal komme og ordne det hele. Vi kan jo ikke have politibiler til at køre derud hele tiden, og jeg mener det er problem, at der ikke er flere derude til at tage sig af problemerne. Det bør vi bruge flere ressourcer på, siger Susanne Dyreborg, der generelt er imod, at AsylSyd og Tønder Kommune driver et flygtningecenter i Esbjerg Kommune.

- Mit langsigtede mål er stadig, at dem, der byder ind på at drive et asylcenter, skal gøre det fra deres egen kommune. Det vil jeg arbejde videre med, men det er svært, for det er et område, folk tilsyneladende ikke vil tale om, siger Susanne Dyreborg, mens byrådskollegaen Karen Sandrini(S) undrer sig over sagen.

- Jeg er ikke overrasket over, at der kan være tumult blandt mennesker, der har været på flugt i måneds- eller årevis, og som har forfærdelige ting med i bagagen. Jeg føler virkelig med disse folk. De har været nok på flugt, og jeg ønsker ikke, at de skal ud af kommunen. Vi løser udfordringerne hvor de er, men det undrer mig, hvis der ikke er nok personale på Asylcenter Hviding, og samtidig er jeg chokeret over den indædte racisme, som præger de sociale medier, siger Karen Sandrini, og kalder det et bekymrende fremmedhad.

JydskeVestkysten har været i kontakt med Udlændingestyrelsen, der ikke ønsker at kommentere på sagen. Dog forklarer de i en mail, at de nævnte problemstillinger i sagen er en helt klar del af det ansvar, operatørerne ifølge kontrakten skal løfte, i dette tilfælde Tønder Kommune. Udliciteringen går ud på, at de skal drive Asylcenter Hviding, og at det derfor ikke er et anliggende for styrelsen.