Politikere kræver flere svar i EFE-skandalen inden krisehjælp

Gruppeformand for SF i Esbjerg Byråd, Diana Mose Olsen, er stærkt kritisk over for, at Esbjerg Forberedende Erhvervsuddannelse har kunnet komme så langt ud i et økonomisk uføre, som tilfældet er. Arkivfoto: Chresten Bergh.

Hvis økonomiudvalget skal bevilge halvanden million kroner i tilskud til EFE, skal der klare svar på bordet, siger flere medlemmer af udvalget.

Esbjerg Kommune: Esbjerg Forberedende Erhvervsskoles (EFE) nødråb til politikerne i økonomiudvalget er hørt, men om bestyrelsen for den konkurs-truede uddannelsesinstitution får det svar og de halvanden million kroner, den ønsker, viser sig først på mandag, når sagen behandles igen. Men der bør under alle omstændigheder stilles nogle betingelser for nødhjælpen, mener flere politikere, heriblandt gruppeformanden for SF, Diana Mose Olsen, der allerede i det tidlige forår slog alarm til den kommunale forvaltning og gjorde opmærksom på, at der var problemer på skolen. Imidlertid befandt skolen sig reelt "mellem bestyrelser", og netop det forhold finder Diana Mose Olsen dybt problematisk: - Forhistorien er den, at både Uddannelsesforbundet og forskellige medarbejdere henvendte sig til mig, og gjorde opmærksom på, at det hele var ved at kuldsejle, især arbejdsmiljømæssigt, med dårligt arbejdsmiljø og sygemeldte medarbejdere. Samtidig var der bekymring i forhold til driften. Den information lod jeg naturligvis gå videre, og jeg ved, at de pågældende ansatte også henvendte sig til medlemmer af både den gamle og den nye bestyrelse. EFE var nemlig i den meget mærkværdige situation, at den gamle bestyrelse var fratrådt ved årsskiftet, og den nye endnu ikke tiltrådt. Der var et tomrum på fire måneder, hvor den nye bestyrelse ikke blev indkaldt, og jeg synes, det er stærkt bekymrende, at en institution kan stå i sådan et tomrum, hvor situationen får lov at løbe endnu mere løbsk. Først da den nye bestyrelse trådte til, blev der sat gang i oprydningen, siger Diana Mose Olsen og tilføjer, at hvis det er tilladt ifølge reglerne, bør reglerne ændres.

Produktionsskoler De danske produktionsskoler hører under Undervisningsministeriet. De drives med statsligt tilskud, men er selvejende institutioner med egne bestyrelser. Ifølge Undervisningsministeriets takstkatalog modtager en produktionsskole cirka 85.000 kroner i driftstilskud pr årselev.

Produktionsskolerne et tilbud til unge under 25 år, som ikke har en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætningerne til at starte på én. Uddannelsen er baseret på praktisk arbejde i et værksted.

I oktober 2017 indgik et bredt politisk flertal en aftale om en ny forberedende ungdomsuddannelse med virkning fra august 2019. Den Forberedende GrundUddannelse (FGU) kommer til at bestå af tre spor: Almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse og erhvervsgrunduddannelse. FGU-aftalen indebærer etablering af kommunale centre gennem sammenlægning af de forskellige uddannelsesinstitutioner, der på nuværende tidspunkt arbejder med målgruppen. Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner har fået tilsagn om, at de skal huse en FGU-uddannelse.

En gåde - Det er mig i det hele taget en gåde, at institutionen bare har kunnet give underskud, uden at hverken revisionen eller den tidligere bestyrelse, hvor der har siddet en byrådsudpeget formand, har råbt vagt i gevær. Vi er nødt til at gå i dybden efter svar i den her sag, inden vi går ind på at bevilge halvanden million kroner af skatteborgernes penge. Skolen er ikke en kommunal institution og dermed ikke et kommunalt ansvar, men situationen er samtidig ganske rædselsfuld, for vi ønsker heller ikke, at eleverne kommer i klemme, siger Diana Mose Olsen.