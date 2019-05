Politikere i aktion for at redde tilbud til yngre demente

Esbjerg Kommune: Det vakte stor sympati og medfølelse hos politikerne i Sundhed & Omsorgsudvalget, da JydskeVestkysten i mandags bragte historien om Kirsten Pedersen fra Esbjerg, hvis mand gennem 49 år, Eddie Pedersen, er ramt af frontallap demens.

Kirsten Pedersen kom med et nødråb til politikerne, fordi et succesrigt tilbud til mennesker i et tidligt stadie af demens og deres pårørende, der har til huse på Sundhedscenter Højvang i Esbjerg, snart løber tør for de puljemidler, projektet i sin tid fik tildelt fra Sundhedsstyrelsen. Dermed står Rådgivnings- og Aktivitetscenter for yngre demensramte (RAC Sydvest, red.) til at lukke ved årsskiftet, hvilket har bragt Pedersen-familien i knæ. For uden tilbuddet til Eddie Pedersen magter Kirsten Pedersen ikke længere at have ham boende hjemme, og så er der kun en plejehjemsplads tilbage.

Formanden for Sundhed & Omsorgsudvalget, Olfert Krog (DF), siger til JydskeVestkysten, at sagen blev drøftet uden for dagsordenen, og at alle i udvalget er enige om, at der skal arbejdes på at finde en løsning, så RAC ikke lukker, når puljemidlerne er brugt.