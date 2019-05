Politikere godkendte planer for Stengårdsvej uden begejstring

Plan & Miljøudvalget har som det fjerde, politiske udvalg behandlet ghettoplanerne for Stengårdsvej. Flere politikere i udvalget er særdeles forbeholdne over for især den statslige drejebog, én stemte imod.

Esbjerg Kommune: Selv om ghetto-loven blev vedtaget i Folketinget med et bredt politiske flertal sidste år, er begejstringen hos de lokale repræsentanter for flere af partierne til at overse, når det handler om Stengårdsvej-området, der har den tvivlsomme fornøjelse at være stemplet som hårdt ghettoområde.

I Plan & Miljøudvalget, der som det fjerde politiske udvalg havde sagen på dagsordenen forleden, blev indstillingerne til både den strategiske og den lovpligtige plan for Stengårdsvej i Esbjerg godt nok godkendt af flertallet, men det skete uden begejstring.

Et flertal bestående af Venstre og Socialdemokratiet bar sagen igennem, men et samlet udvalg besluttede ekstraordinært at bede økonomiudvalget om at overveje at sende en "tilkendegivelse af utilfredshed med de statslige krav i den lovpligtige udviklingsplan" til Christiansborg.

- Det beder vi om, fordi vi jo her i Esbjerg forlængst er i gang med at forandre og forbedre området, og der kommer en statslig indblanding, der dikterer en række ting, noget på tværs. Det går ud over den kommunale selvbestemmelse, ingen tvivl om det. I princippet kunne byrådet godt stemme nej, men så laver boligministeriet bare selv planerne, så vi er låst på hænder og fødder, og det er vi ikke tilfredse med, siger udvalgsformand Karen Sandrini (S).