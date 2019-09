Politikere godkender villaudvidelse i Torvegade

Esbjerg: Ejerne af villaen Torvegade 100 har fået Plan & Miljøudvalgets velsignelse til at opføre en tilbygning til deres hus med tilhørende carport og skur, selv om projektet ikke overholder byggeretten i forhold til bebyggelsesprocent, højden af byggeriet, det skrå højdegrænseplan og højden på bebyggelse i skelbræmmen.

Sagen har været i høring hos tre naboer, hvoraf alene den bagvedliggende i Haraldsgade 48 har protesteret med henvisning til skyggevirkninger, overskridelse af bebyggelsesprocenten samt indbliksgener, og han har desuden påberåbt sig krænkelse af privatlivets fred.

Sagen er kort fortalt den, at Arkitektfirmaet Rudolf Lolk A/S i juni i år på vegne af ejerne i Torvegade 100 søgte om tilladelse til at opføre en tilbygning til det eksisterende enfamiliehus i én etage med udnyttet tagetage med et samlet areal på 82 kvadratmeter samt carport inklusive et skur på i alt 59 kvadratmeter.

På grund af overskridelserne har der skullet foretages en helhedsvurdering af projektet med hensyn til bebyggelsens samlede omfang og indvirkning på omgivelserne, og her har forvaltningen i det hele afgjort, at byggeriet er acceptabelt.

Et enigt Plan & Miljøudvalg med repræsentanter for Venstre, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og SF godkendte forvaltningens indstilling og gav tilladelse til byggeriet.