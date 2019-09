Politikere giver grønt lys til socialt bosted på campusområde

Medlemmerne af Plan & Miljøudvalget har enstemmigt godkendt planerne for nyt bosted for psykisk syge misbrugere på campusområdet. Sagen forventes stemt igennem byrådet med stort flertal.

Esbjerg: Trods voldsomme protester fra omkringboende har et enigt Plan & Miljøudvalget godkendt plangrundlaget for etablering af et nyt bosted på et hjørne af campusområdet ved Niels Bohrs Vej-Spangsbjerg Møllevej.

Som JydskeVestkysten forleden kunne fortælle, at der indløbet fire indsigelser underskrevet af 190 borgere, ligesom Aalborg Universitet har protesteret.

Næste stop er Esbjerg Byråd, men også her ventes plangrundlaget for det nye bosted, der skal huse 12 psykisk syge misbrugere fra deres nuværende bosted i Sjællandsgade ved siden af 34 ældreboliger, vedtaget enten i enighed eller med et i hvert fald meget stort flertal. Tidligere har både Venstre, Dansk Folkeparti, Borgerlisten, Enhedslisten, SF og De Radikale samt adskillige socialdemokrater udtrykt opbakning til den nye placering, og alene gruppeformanden for Socialdemokratiet, Søren Heide Lambertsen, har talt direkte imod offentligt.