Politikere går videre med planer om vandsportscenter i grusgrav

Esbjerg: Planerne om realisering af et vandsportscenter i en tidligere grusgrav i Hostrup er kommet et skridt nærmere.

Politikerne i Plan & Miljøudvalget har nemlig givet grønt lys til udarbejdelse den kommuneplanændring og en landzonelokalplan, som vil skal muliggøre vandsportcentret.

Esbjerg Vandskiklub har i en årrække arbejdet for at skabe bedre forhold for vandskikløberne, som har været tvunget til at køre til Rødekro for at udøve deres sport.

Med planerne ved Hostrup vil vandskiklubben skabe et decideret vandsportscenter. Projektet er derfor ikke kun etablering af vandskianlæg, men et vandsportscenter med båd, slalombane, vandskihop, kabelpark, showskiing, vinterbadning og meget mere. Der tænkes også opført et klubhus og tilskuerfaciliteter.