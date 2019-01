Politikere går i rette med DF'er: Studieture skal udvikle kommunen

Mandag den 4. februar skal økonomiudvalget, hvor borgmesteren sidder som formand, drøfte, hvordan den politiske organisation finder de besparelser, som det i efteråret indgåede budgetforlig trak ned over såvel politikernes eget budget som resten af kommunens, men det er klart allerede nu, at det kan blive svært at skaffe flertal for at droppe studieture.

I søndagens udgave af JydskeVestkysten fik sidstnævnte tilsyneladende trådt DF så grundigt over tæerne med sit forslag om at spare på aflønningen til udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer, at hun nu møder kraftig kritik fra både byrådsmedlem Hans K. Sønderby (DF) i et læserbrev andetsteds i denne avis samt Susanne Dyreborg.

Navnebeskuende

- Vi må ikke lukke os så meget om os selv, at vi tror, vi er de bedste til alting. Vi er nødt til at hente inspiration andre steder for at finde de bedste løsninger for Esbjerg Kommune. Jeg synes, Susanne Dyreborg har en forkert tilgang til, hvad en studietur er, når hun siger sådan. Det er det principielle i, at man ikke vil på studietur, kurser eller andet, der kan gøre en klogere - som om, at man er dygtig nok og ikke kan blive dygtigere eller bedre. I Esbjerg Kommune skal vi ikke være så navlebeskuende og tro, at vi er bedst til alting, siger Jesper Frost Rasmussen.

Han påpeger samtidig, at argumentationen lugter lidt af, at studieture er rene fornøjelsesture:

- Politikerne bruger typisk selvbetalte fridage eller feriedage på studieturene, hvor der er et stramt og tæt program, så det er ikke nogen ferie. Og helt generelt så skal man selvfølgelig ikke tage på studietur, hvis der ikke er noget fagligt at komme efter - i forrige periode tog økonomiudvalget eksempelvis ingen steder, fordi der ikke var noget, vi havde behov for at se nærmere på.