Politikere fordeler millioner til boligprojekter

- Der er jo ønsker for fem gange så meget byggeri, men det er også et spørgsmål om, hvad vores grundkapital for årene 2020, 2021 og 2022 rækker til, siger borgmester Jesper Frost Rasmussen (V).

I hvert fald er de fem prioriterede byggerier beskrevet i et oplæg til økonomiudvalget, og selve prioriteringen er foretaget i et samarbejde mellem den kommunale forvaltning og boligorganisationerne selv.

Esbjerg Kommune: De 30 millioner kroner, som Esbjerg Byråd i et samlet budgetforlig satte af som støtte til almennyttige boligprojekter i Esbjerg Kommune de kommende tre år, bliver efter alt at dømme fordelt mandag.

Projekterne

De fem projekter er Ribe Boligforenings byggeri på Nipsvej, hvor der i forbindelse med en renoveringssag gennem Landsbyggefonden er konstateret indeklimaproblemer i 10 boliger. Derfor er der istedet lagt op til, at boligerne rives ned og genopføres. For at skabe god økonomi i byggesagen skal der opføres yderligere 11 boliger på arealet.

Derudover er der Ungdomsbos projekt på Darumvej, hvor Det Faglige Hus ejer grunden. Det bliver et projekt i flere etaper med et varieret boligbyggeri - første etape indeholder 50 boliger - og det er det største af de fem projekter.

Det tredje projekt er Arbejdernes Boligforenings planer om 20 tæt/lave boliger i Langliparken i Hjerting, hvor boligerne etableres på halvdelen af en kommunal ejet grund. De 20 boliger er etape 2 af projektet, som derved bliver færdigt.

Projekt nummer fire er A.B Vejen Byggeselskab, der ønsker at opføre 20 nye tæt/lave familieboliger nord for banen i Gørding, og nummer fem er Varde Bolig Administrations byggeri i Tjæreborg. Sidste gang, der skulle tildeles kommunal grundkapital til projekter, fik Varde Bolig Administration tilsagn om grundkapital til 20 boliger på en kommunal grund i Tjæreborg, samt tilsagn om to ekstra boliger ved fordeling af restpuljen, men der har været så stor interesse, så boligforeningen gerne vil udvide med en etape to og 20 yderligere tæt/lave boliger.