Politikere enige: Forsøg med video-tilsyn af demente

Esbjerg Kommune: Hvis alt går, som Sundheds & Omsorgsudvalget ønsker, kan Esbjerg Kommunes sosu'er snart foretage et såkaldt video-tilsyn af sovende demente på et kommunens plejehjem.

Udvalget godkendte mandag i enighed, at kommunen søger Økonomi- og Indenrigsministeriet om lov til at igangsætte forsøg med såkaldt søvn-forbedrende velfærds-teknologi i form af et video-baseret kig-ind hos sovende beboere med demens-sygdom. Ifølge Esbjerg Kommune skal forsøget medvirke til at forbedre borgerens nattesøvn, som har stor indflydelse på helbredet, kognitive funktioner samt håndtering af hverdagslivet generelt. Nyere forskning tyder på at der er en sammenhæng mellem Alzheimers sygdom og god nattesøvn, og at mangel på søvn kan forværre demenssygdommen.

Formanden for Sundhed & Omsorgsudvalget, Olfert Krog (DF), understreger, at videobaseret kig-ind ikke er en spareøvelse, og at kommunen heller ikke forventer, at det giver nogen besparelse overhovedet. Konkret består videobaseret kig-ind af et kamera med infrarød natbelysning, der opstilles i borgerens soveværelse og giver mulighed for kig-ind på borgerens øverste del af sengen via et live-stream-billede. Systemet består af et kamera, som via et lukket netværk kan forbindes til én eller flere smartphones, som bæres af nattevagterne.

- I første omgang er tanken, at vi sætter et forsøg i gang i seks måneder på et enkelt plejecenter, hvor der er enighed om det blandt pårørende til de pågældende beboere samt personalet, forklarer Olfert Krog og fortsætter: