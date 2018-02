Politikere bekymrede for muligt stop for milliard-eventyr

Esbjerg: Det står alle frit for at benytte sig af den klageadgang, der ligger i det danske system.

Men hverken Esbjerg Kommunes borgmester, Jesper Frost Rasmussen (V), folketingsmedlem Carl Holst (V) eller folketingskandidat Anders Kronborg (S) kan udvise nogen form for begejstring over Danmarks Naturfredningsforenings (DN) klage til Miljø- & Fødevarenævnet over de store planer for for ophugning af udtjente borerigge og vindmøller fra Nordsøen på et areal på Esbjerg Havn - en forretning, der på landsplan vurderes til en værdi af 400-500 milliarder kroner i regeringens vækstplan for Det Blå Danmark.

Danmarks Naturfredningsforening er - udtrykt i referater fra møder med blandt andre Esbjerg Kommune - bekymret for den samlede påvirkning, havnens nye og gamle aktiviteter har på Vadehavets tilstand. DN har samtidig sagt, at ophugningen ikke hører hjemme i Esbjerg, men i stedet passende kan flyttes til Frederikshavn.

- At det bør ligge i Frederikshavn, det er jeg selvsagt lodret uenig i. Jeg synes, det er meget beklageligt, at DN fastholder en klage til Miljø- & Fødevarenævnet på trods af, at repræsentanter fra DN på møder med kommunen har erkendt, at der ikke er noget at komme efter i de miljøtilladelser, vi har givet til dekommissioneringsprojektet. Vi har en striks miljølovgivning i Danmark, og der er taget højde for alle forhold omkring Vadehavet i arbejdet med tilladelserne. Det virker ærlig talt useriøst, at man vil fastholde en klage af principielle grunde, siger Jesper Frost Rasmussen. Han slår samtidig fast, det det vil være "en mindre katastrofe, hvis dekommissionerings-eventyret går Esbjergs næse forbi", fordi aktørerne eventuelt trækker sig på grund af den indbyggede usikkerhed, der altid er om sagers udfald.