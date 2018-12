Politikere bakker op: Haulundvej bør få gadebelysning

Lokale politikere og Lokalråd Ribe Midt bakker op om, at der genetableres gadebelysning på Haulundvej til trods for kommunens politik om, ikke at opsætte gadebslyening uden for byzonen.

Ribe: Det ønske, som Storkesøen samt beboere langs Haulundvej i den sydlige udkant af Ribe har omkring at genetablere gadebelysningen på vejstrækningen, får nu endnu mere opbakning fra politisk side. Således er syv byrådsmedlemmer fra Ribe på tværs af partierne enige om, at der skal gøres noget. - Ønsket om gadebelysning er helt fair i mine øjne, og det bakker de andre også op om. Det er en skolevej, hvor der er sving og dybe grøfter, så der bør være mere trafiksikkerhed, og her kan gadebelysning gøre meget, siger Anders Rohr Jørgensen(V), der ligesom hans byrådskollegaer nu vil tage sagen med i deres respektive grupper for at finde opbakning til ønsket. - Man kan godt sige, at jeg på den her måde lægger pres på for, at der skal gøres noget, siger Anders Rohr Jørgensen. Kommunens politik er, ikke at sætte lygtepæle op uden for byzonen. Hvis man gør det på Haulundvej, risikerer man så ikke at skulle gøre det mange andre steder også? - Det princip er der sådan set meget fornuft i, og det er lige præcis også derfor, at forvaltningen opfordrer til, at man ikke sætter lys op. Det kan blive dyrt for kommunen, men jeg mener samtidig man bør kunne foretage vurderinger fra sag til sag, og på Haulundvej mener jeg, det sikkerhedsmæssige aspekt bør være det vigtigste. Det har vi en forpligtelse til at sørge for, og det bør der kunne findes en løsning på.

Lokalråd opfordrer Det er dog ikke kun lokalpolitikerne, der bakker op om ønsket om gadebelysning. Også Lokalråd Ribe Midt opfordrer Esbjerg Kommunes Teknik og Byggeudvalg til at sørge for, at trafiksikkerheden på Haulundvej forbedres af hensyn til beboerne og de mange besøgende hos Storkesøen Ribe. - Der er sket mange ændringer beboermæssigt, mens Storkesøen vækster, og det synes vi, at kommunen skal tage hensyn til. Man bør understøtte og bakke op om private initiativer som Storkesøens, og sådan noget som at genetablere belysning ligger lige til højrebenet. Vi vil lægge temmelig meget pres på Esbjerg Kommune for, at der sker noget, siger formand for Lokalråd Ribe Midt, Niels Frederiksen. Udover lys mener lokalrådet, at der kan etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af vejbump samt efterfølgende omlægge ind-/udkørslen fra Haulundvej til Roagervej - eksempelvis i form af en chikane - for at nedbringe trafikmængden på Haulundvej. - På den måde vil der ske en forbedring trafiksikkerheden på Haulundvej, og det vil kunne gennemføres uden store udgifter, siger Niels Frederiksen.