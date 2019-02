Politikerne i Esbjerg Kommune har sat teknikerne til at undersøge mulighederne for at redde allétræerne på Godthåbs Alle og Carstensens Alle.

- Vi gør, hvad vi kan. Vi undersøger, om vi kan beholde træerne. Vi giver det en chance. Men hvis det er nødvendigt at fælde træerne, for at vi kan kloakseparere, så må vi gøre det, fastslår han samtidigt.

- Vi undersøger, om vi kan få mindre maskiner ind mellem træerne. Jeg regner med, at vi har en afklaring inden for 14 dage, siger formanden for Teknik & Byggeudvalget, Søren Heide Lambertsen (S).

Esbjerg: - Vi er jo ikke tonedøve. Vi er klar over, at der er et stort ønske om at bevare de gamle gadetræer.

De to rør til adskillelse af regnvand og kloakvand skal ligge forskudt for hinanden, og det ene en meter dybere end det andet. Der skal derfor graves i 3,5 meters dybde. Rørene er cirka tre meter lange, og for at koble dem sammen skal hullet være cirka seks meter langt. Gravemaskinen skal altså kunne række næsten seks meter frem for at lægge rørene. Det kræver en stor gravemaskine med en lang arm, som det kan være vanskeligt at arbejde med mellem de tætplantede træer i alléerne, uden at træerne skades. Alternativt findes mindre gravemaskiner med teleskoparme. Disse er langsomme at arbejde med, og det kan forlænge tiden til gravearbejde og udlægning af rør, hvilket formentlig vil fordyre projektet. Prisen for arbejdet er 13 millioner kroner.

Små maskiner

Udvalgsformanden mener, at der er givet information om den planlagte fældning af alle træer i de to gader på borgermødet på Boldesager Skole, men erkender, at der åbenbart er forskellig opfattelse af, hvad der er blevet sagt om træerne. Tidligere har det været fremme, at fældningen var nødvendig, fordi træerne ville blive ustabile, og nogle ville dø på grund af skader fra gravemaskinerne på rødderne.

Men Søren Heide Lambertsen oplyser, at der også er fysiske problemer med at få de store gravemaskiner til at arbejde i de smalle alléer - deraf overvejelserne om at bruge mindre maskiner.

Udvalgsformanden forsikrer dog borgerne om, at de vil blive informeret, uanset om det kan lade sig gøre at bevare træerne eller ej. Han mener, at en SMS på telefon til beboerne vil være måden at give besked på. Men erkender så efterfølgende, at der kan være behov for mere uddybende information, hvis det ender med fældning af træerne.

Er det tilfældet, vil der blive plantet nye i samme størrelse som langs Stormgade.

- De vil ikke være lige så store som de eksisterende træer, men de vil være godt på vej, siger udvalgsformanden.