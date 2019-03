Politiker træt af flykritik: Skulle jeg tage toget til et møde i Rumænien?

Byrådspolitiker Karen Sandrini undrer sig over kritik af, at hun tager et fly til et klimamøde i udlandet, når alternativet var en togrejse på 43 timer hver vej. Hun ser sig selv som miljøbevidst, og for hende handler flyrejser om effektivitet og et liv ved siden af politik.

- Jeg gør, hvad jeg kan, for at passe på klimaet. Jeg har endda vasket op i hånden i et år for at spare strøm og vand, men i dag kan man nærmest ikke gøre noget rigtigt. Tager jeg ikke afsted får jeg kritik for det, og tager jeg afsted, er det dårligt for klimaet, siger Karen Sandrini.

En mener, at hun efterfølgende bør klimakompensere ved at melde sig til projektet Walking for Water mens en anden spørger, om turen til Rumænien er foregået miljøbevidst med tog, fly eller bil.

Både under og efter konferencen er det dog faldet flere brugere på de sociale medier for brystet, at Karen Sandrini fløj til Bukarest for at diskutere klimaforandringer.

Ribe: 14. og 15. marts var udvalgsformand hos Esbjerg Kommune, Karen Sandrini (S), inviteret til Rumænien for at være Danmarks repræsentant ved et EU-møde for unge politikere i hovedstaden Bukarest.

Efter EU-mødet i Rumænien skrev Karen Sandrini på sin facebookside: Kan se, at nogle spurgte til fly herned (beklager jeg ikke har svaret). Ja, det var med fly til Bukarest. Jeg skal flyve ca. fire gange mere i år. Kan se, der er folk, der ikke benytter sig af fly mere, og det skal I have kæmpe ros for.

- Der er så mange politikere, der får præcis dette skudt i skoene, og jeg tager gerne en for holdet, for jeg synes faktisk ikke, det er i orden, siger Karen Sandrini.

Hun ærgrer sig over, hvorfor især politikere skal stå på mål for, at hele verden flyver mere og mere.

- Ville folk være tilfredse, hvis jeg brugte seks dage på at køre i tog til et møde i Rumænien. Ville mine byrådskolleger? Inden jeg gik ind i politik, havde jeg fløjet to gange på otte år, og jeg skal ikke lyde hellig, men et fly er bare et vigtigt transportmiddel, siger Karen Sandrini, der ville køre træt i det politiske arbejde, hvis hvert møde havde flere dages rejsetid.

En hurtig søgning på google viser, at en togtur fra Ribe Banegård til Bukarest tager 43 timer, og det ville betyde, at Karen Sandrini skulle rejse mandag og komme hjem søndag for at deltage i et møde i Rumænien torsdag og fredag.

Dobbeltmoralsk

En af kommentarerne på Facebook er fra Thomas Hauger fra Ribe, der ved seneste kommunalvalg stillede op som politiker for Enhedslisten.

"Flot, at du som klimapolitiker tager toget" lyder kommentaren med slet skjult henvisning til, at Karen Sandrini burde rejse med tog i stedet for at flyve. Karen Sandrini mener, at når man helligt kommenterer på, at hun eller andre har fløjet, så afskriver man vel også sig selv fra at flyve, og dette kan man ikke sige om Thomas Hauger, der er en erfaren musiker hos Big Band Ribe.

En søgning på nettet viser, hvordan Thomas Hauger i en artikel beskrives som en berejst mand sammen med Big Band Ribe, og siden 1998 har været på otte oversøiske rejser til Cuba og Sydamerika, ligesom han for kort tid siden også har givet koncert i Kina.

- Det var egentlig ment som en drilsk kommentar om, at miljøpolitikere vel tager toget, siger Thomas Hauger og forklarer, hvordan man ifølge Enhedslistens klimaplan bør klimakompensere. Og han har ikke noget problem med at rejse til Kina igen for at spille musik, så længe det kun er hvert andet eller tredje år.

- Det kan godt være, at det er lidt dobbeltmoralsk. Så længe der ikke er andre alternativer, bliver det dobbeltmoralsk, men det vigtige er, at der er opmærksomhed om det, siger Thomas Hauger.