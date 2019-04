Politiker: Forældre skal med på råd

GREDSTEDBRO: Politikerne i Esbjerg Kommunes Børn & Familieudvalg har endnu ikke fået det oplæg til en ny fremtidig struktur for Vadehavsskolen i, som efter planen skal betyde, at der i fremtiden vil være fire skoler fra 0. til 6. klasse, mens eleverne fra 7. til 9. klasse samles på en overbygningsskole et femte sted.

- Og derfor er vi lige nu det samme sted i processen som da vi vedtog sidste års budget. Det siger sig selv, at vi ikke vedtager det her projekt uden, at forældrene er taget med på råd, og det er også en bredere kreds af forældre end skolebestyrelsen, som skal høres, siger Diana Mose Olsen, (SF), formand for Børn & Familieudvalget.

Hun har modtaget brevet fra forældrene i Gredstedbro, og hun forstår godt forældrenes bekymringer, men hun slår fast, at politikerne ikke kan tage stilling til en mulig flytning af overbygningen, inden der foreligger et projektudspil fra skoleleder Anita Kallesøe og skolebestyrelsen.

- Og er det et projekt, som skal indarbejdes i næste års budget er det et udspil vi skal have inden sommerferien for at kunne tage stilling til det. Ellers kan vi ikke nå at få det med i næste års budget, siger Diana Mose Olsen.