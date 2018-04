Politihunde lugtede og bed sig til DM-titel

Fire hunde og deres førere fra Syd- og Sønderjyllands Politi har vundet det danske mesterskab for patruljehunde. Der skal både held og dygtighed til for at løbe med titlen.

Han har sammen med to andre af deltagerne på holdet base i Esbjerg, men en enkelt holdkammerat har base i Aabenraa. Det er de to steder i Syd- og Sønderjyllands Politikreds, hvor patruljehundene og deres førere har hjemme.

- Det tillader vi os at være lidt stolte af. Det kræver lidt held, og at alle præsterer godt, både hunde og betjente, men vi havde også forberedt os godt, siger Jesper Lynge, der var holdfører for de vindende jyder.

Esbjerg: Der er rigtig dårligt nyt til de kriminelle i Syd- og Sønderjylland. Risikoen for at blive fundet og sigtet efter en ugerning er nemlig overhængende stor, for politikredsen har Danmarks bedste patruljehunde og førere.

To dages opgaver

Ved mesterskaberne skulle hvert hold ud på fire opgaver fordelt på to dage.

Opgaverne havde som tema rondering, spor, søgning på gerningssted og lydighed herunder bidearbejde på rette tidspunkt, og hver opgave indeholdt et eller flere af disse temaer.

- Jeg får som holdfører et oplæg, når vi kommer ud til de enkelte opgaver. Det er så at sige den historie, vi har at gå ud fra, og vi bliver præsenteret for nogle facts. På en af opgaverne kommer en kvinde vaklende ud fra skoven efter et voldtægtsforsøg, og det er så min opgave at disponere over holdets ressourcer. Hundene skal gå spor til gerningsstedet og derfra følge spor i forskellige retninger og gerne finde frem til gerningsmanden, forklarer Jesper Lynge.

På netop den opgave scorede holdet maksimum 300 point, og alt i alt scorede det syd- og sønderjyske hold lige under 1.000 point ud af i alt 1.100 mulige. Det var 120 point flere end nummer to, der var et hold fra Aarhus.

- Det er holdpræstation, hvor otte enheder - fire hunde og fire betjente - skal arbejde sammen som én, og det gjorde vi, siger Jesper Lynge.