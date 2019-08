Politiet søger vidner: Mulig påkørsel i Esbjerg

Esbjerg: Syd- og Sønderjyllands Politi søger vidner til en hændelse, som fandt sted i Esbjerg tirsdag aften omkring klokken 18.

I et tweet fortæller politiet, at der var tumult mellem to par i Jyllandsgade, hvorefter de ene par kørte væk på scooter, mens det andet par kørte væk i bil.

Derefter kom de to par igen i kontakt på Knudedybet, hvor føreren af bilen muligvis forsøgte at påkøre scooteren.

Hvis man har oplysninger i sagen, kan man ringe til politiet på tlf. 114.