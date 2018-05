Politiet søger ofre: 17-årig pige udsat for sexkrænker

Esbjerg: En 17-årig pige fra Esbjerg, der lørdag morgen klokken 05.50 er på vej på cykel ad Enggårdsvej i Esbjerg, var udsat for en voldsom og grænseoverskridende oplevelse.

Pigen bliver på Enggårdsvej vinket ind til siden af en mand, der spørger om vej til McDonald's.

Da hun går i gang med at forklare begynder han at tale meget intenst, og nu med sexuelle og krænkende spørgsmål.

Manden er så bombastisk, at den unge kvinde føler, hun ikke kan slippe fra ham. Da han vil have hende til at stige ind i sin bil, fordi han foreslår at køre hende hjem, siger hun ja. Dog med den bagtanke at se sit snit til at stikke af, hvilket lykkedes.

- Manden var så intens, at vi tror, det ikke er usandsynligt, han har forsøgt med andre. Derfor vil vi meget gerne i kontakt med andre, der har oplevet noget lignende, eller med nogen, der eventuelt tror, de ved, hvem det er, siger vagtchef ved Syd og Sønderjyllands Politi Erik Lindholt.

Manden beskrives som: Cirka 40 år, 165-175 centimeter, lys hus, kraftig, mørkblondt hår og kort, trimmet fuldskæg. Han har blå øjne, og han var i grå joggingshorts og en grå joggingtrøje.

Han kørte i en sølvgrå VW Touran har et vidne, der har identificeret bilen på nogle optagelser, dokumenteret. Desværre er det ikke lykkedes politiet at tolke nummerpladen ud fra optagelserne.