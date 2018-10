Politiet snuppede skunkplanter inden høsten i Gørding

30-årig mand dømt for dels at dyrke og besidde 1,8 kilo marihuana, dels for at dyrke 126 skunkplanter på en landejendom ved Gørding. Plantehøsten skulle ende i knap 3,6 kg marihuana.

Det fik en 30-årig mand fra Gørding at mærke, da han for nylig stod tiltalt ved Retten i Esbjerg for i en periode på over et år at have dyrket skunkplanter på en landejendom på Lourupvej i Gørding - fra september 2016 til december sidste år. Der var to punkter i anklageskriftet. Dels var manden anklaget for at have dyrket og besiddet i alt 1,8 kg skunk/marihuana med henblik på delvis videreoverdragelse til andre personer, dels var han tiltalt for - på samme adresse - i forening med fire ukendte gerningsmænd at have fremelsket et større antal skunkplanter, der ville være løbet op i 3,591 kilo marihuana, hvis ikke ordensmagten havde rykket det hele op med rode 1. juledag sidste år.

Gørding: Det er dejligt at have grønne fingre, men både ordensmagten og retssystemet rynker panden, når evnerne bliver brugt til at fremstille euforiserende stoffer.

126 skunkplanter

I retten erkendte den 30-årige besiddelse af de 1,8 kilo marihuana, men han nægtede, at det skulle overdrages eller videresælges til andre.

I forhold til de mange skunkplanter, som politiet ødelagde, mente han ikke, at de til syvende og sidst udgøre mere end 1,5 kilo marihuana, ligesom han heller ikke ville vedkende sig, at planen var at sælge stofferne, når planterne var høstet og tørret.

I henhold til en udregningstabel fastlagt i en dom fra Højesteret slog Retten i Esbjerg dog fast, at de mange planter - 126 i alt - ville ende i et udbytte på knap 3,6 kilo. Men retten fandt det ikke bevist, at de fire unavngivne gerningsmænd overhovedet findes, ligesom retten heller ikke kunne finde beviser for, at planen var at videreoverdrage de 3,6 kilo marihuana til et støre antal personer med henblik på et "betydeligt vederlag", sådan som anklagemyndigheden fremførte i retten.

Der blev fundet 22 fuldvoksne skunk-planter, 30 planter af mellemstørrelse og 64 på stiklingestadiet på ejendommen.

Dommen lød på 40 dages fængsel, der dog ikke skal afsones, hvis den 30-årige udfører 100 timers samfundstjeneste inden for en periode af otte måneder. Der er fastsat ét års prøvetid på dommen, hvilket vil sige, at hvis den 30-årige igen forbryder sig mod loven om euforiserende stoffer inden for det tidsrum, ryger han direkte til afsoning. Kriminalforsorgen skal føre tilsyn med den 30-årige og bestemme, at han skal underkaste sig behandling mod narkomisbrug, hvis man finder det fornødent.