Esbjerg: Narkohandlere bliver stoppet i den store visitationszone i Esbjerg. En 18-årig hashsælger blev afsløret med et varelager af hash samt udstyr til at sælge de euforiserende stoffer.

Ved 21-tiden mandag aften blev den unge mand stoppet af politiet i visitationszonen som en del af en gruppe personer, som betjentene tjekkede.

Den 18-årige havde et større beløb i kontanter på sig samt 34,5 gram hash, en digital vægt og en mobiltelefon, som viste sig at have være brugt til hashhandelen. Telefonens beskeder indeholdt en korrespondance om køb og salg af hash.

- Denne sag er et af eksemplerne på, at visitationszonen giver noget, siger vagtchef Lene Scharff, Syd- og Sønderjyllands Politi.

Efter afhøring er den 18-årige sigtet for salg af euforiserende stoffer og løsladt igen.