Politiet slår til i stor aktion og anholder flere - formålet er indtil videre mørklagt

Store politistyrker var kort efter middag i aktion i Esbjerg for at anholde og få mistænkte fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Esbjerg. Tilkaldte civile betjente med narkohund samt uniformerede betjente samlet ved Esbjerg Lufthavn, kort før aktionen gik i gang. Formålet er mørklagt.

Højtstående politifolk er klar til at informere om aktionen, om antallet af anholdte samt hvor mange der fremstilles i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling, så snart aktionen er afsluttet, fortæller politiets kommunikationschef Helle Lundberg.

Politiet forventer et større antal anholdte og varetægtsfængslede, hvis aktionen går som planlagt.

- Betjentene var samlet på parkeringspladsen, før aktionen gik i gang, siger kommunikationschefen, der bekræfter, at en observeret labrador-hund med de fortrinsvis civile politifolk kan have været en narkohund.

- Lufthavnen er ikke mål for eller omfattet af politiets razziaer eller lignende, understreger Helle Lundberg.

Ingen fare på færde

Politiet er meget fåmælt om aktionen, som omfatter betjente fra flere afdelinger og områder - også uden for lokalpolitiet i Esbjerg.

"Vi er i øjeblikket i gang med en større planlagt aktion i Esbjerg. Der er ingen fare på færde, og vi skal nok melde ud, når vi kan fortælle mere", skriver politiet på Twitter. Om der er tale om en narkoaktion, en aktion i tilknytning til den slumrende bandekonflikt i Esbjerg eller noget helt tredje, såsom en aktion mod f.eks. en større virksomhed, ønsker politiet ikke at komme nærmere ind på.

Der ventes udsendt to pressemeddelelser efter aktionens afslutning, hvilket indikerer, at der ud over politiet er involveret en anden officiel myndighed.