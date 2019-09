Politiet overvåger bandemedlemmer med opholdsforbud

Esbjerg: En 21-årig mand fra Esbjerg blev for nylig standset i Skoleparken og fundet i besiddelse af 49 gram hash. Det kan komme til at koste ham en tur i fængsel, ikke så meget på grund af det ulovlige stof, men fordi manden er idømt et opholdsforbud gældende i det meste af Esbjerg.

- Overtrædelse af et opholdsforbud kan i sidste ende betyde fængsel i indtil to år, og straffen i førstegangstilfælde ventes normalt at blive fastsat til 60 dages fængsel. Men det er i sidste ende op til domstolen at afgøre, oplyser kommunikationsmedarbejder ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Mads Dollerup-Scheibel.

I alt seks personer i Esbjerg er ved endelig dom blevet idømt opholdsforbud, og den 21-årige mand er én af tre personer i Esbjerg på fri fod med et gældende opholdsforbud.

Forbuddet kan gælde i en hel kommune, men i de tre pågældende tilfælde i Esbjerg er området i store træk afgrænset af byskiltene.

Og hos Syd- og Sønderjyllands Politi holder man godt øje med de pågældende personer, fortæller linjechef for central efterforskning, fungerende politiinspektør Jeppe Kjærgaard.