Politiet om knivstikkeri: De går kun efter hinanden

To knivoverfald i Esbjerg på en weekend, hvor den første var så alvorlig, at en 23-årig mand fra Esbjerg var i livsfare bagefter, har sat politiet på arbejde. Der bliver patruljeret ekstra meget i byen, og håbet er, at afhøringerne af ofrene, og henvendelser fra Esbjergs borgere, kan bære frugt. Arkivfoto

De to mænd på 21 og 24 år, der søndag eftermiddag blev overfaldet og blandt andet stukket med kniv af en flok gerningsmænd, skal afhøres. Der er formentlig forbindelse til et andet knivoverfald lørdag aften og til Esbjergs bandekonflikt.

ESBJERG: Bandekonflikten i Esbjerg mellem grupperinger fra Stengårdsvej og Kvaglund lader til at være eskaleret i weekenden, hvor hele to knivoverfald har fundet sted. Politiet oplyser nu, at de to mænd, der søndag klokken 13.53 blev overfaldet af tre-fire andre mænd i krydset mellem Sædding Ringvej og Smedevej, er 21 og 24 år gamle og fra Esbjerg. De ankom til skadestuen kort efter overfaldet og skal nu afhøres af politiet. De er dog ikke anholdt og kan derfor frit gå, når afhøringen er ovre. De var jo ofre, så der er ikke noget at anholde dem for. Der er ingen anholdte i sagen på nuværende tidspunkt. Men de vil selvfølgelig blive afhørt. Så er spørgsmålet, om de vil sige noget. Der er en grund til overfaldet, som de kender indbyrdes. Det er ikke noget, vi nødvendigvis ved noget om, siger kommunikationsrådgiver hos Syd- og Sønderjyllands Politi, Helle Lundberg. Jeg går ud fra, at der er tale om konflikten mellem grupperingerne i Stengårdsvej og Kvaglund. Så må de to ofre vel helt sikkert være involveret og have gjort noget mod deres gerningsmænd på et andet tidspunkt - Alting hænger ikke altid så enkelt sammen. For der er også folk, der færdes i periferien af sådan nogle grupper. Så præcis hvor meget de tilhører den ene og den anden gruppe er svært at sige. En eller anden tilknytning har de nok, men præcis hvordan kan jeg ikke rigtig sige noget om, siger Helle Lundberg.

Det er indbyrdes opgør i nogle grupperinger, og de er fuldstændig ligeglade med alle mulige andre. Helle Lundberg

Blå biler Politiet efterlyser fortsat vidner eller andre, der kan bidrage med oplysninger om de to episoder i weekenden. De må meget gerne kontakte politiet på telefonnummer 114. Første episode fandt sted lørdag klokken 18.54, hvor en 23-årig mand ringede på hos en kvinde i Fyrparken i Esbjerg, efter at være blevet overfaldet og stukket med en kniv i en grad, så han var i livsfare. Han blødte og havde flere skader. Politiet fandt det sted på Sædding Ringvej mellem Tarphagevej og Fyrparken, som formodes at være gerningsstedet. De fandt samme sted en bil, som ud fra sine skader kunne se ud til at have været indblandet. Søndag eftermiddag fandt et nyt overfald sted i samme område. To mænd på 21 og 24 år blev overfaldet, og den ene mand stukket med kniv, i krydset mellem Sædding Ringvej og Smedevej i Esbjerg. Overfaldsmændene kørte i en mellemblå bil, mens de to ofre kørte i en blå bil. Efter overfaldet kørte begge biler ad Sædding Ringvej mod Gjesing.