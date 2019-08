Esbjerg: En politipatrulje fattede interesse for en VW Touareg, som betjentene så i Kvaglundparken mandag klokken 16.30. Et hurtigt tjek viste nemlig, at bilen var meldt stjålet.

Betjentene ville have bilens fører til at standse, men i stedet trådte vedkommende på speederen og forsøgte at slippe væk.

- Det kom til en kort jagt gennem byens gader, og undervejs kørte førere tre gange over for rødt lys, oplyser Søren Larsen fra lokalpolitiet i Esbjerg.

VW'en blev efterladt i en baggård på Ingemanns Allé, og ifølge Søren Larsen kunne politiet uden den store dramatik anholde bilens fører, en mand på 25 fra Esbjerg.

- Manden er blevet sigtet for ikke at efterkomme politiets anvisninger, for at køre over for rødt tre gange, for at køre i frakendelsestiden, for at køre bil i narkopåvirket tilstand og endelig for tyveri af bilen, som jo altså var meldt stjålet, siger Søren Larsen.

Han har ikke oplysninger om, at der skulle være blevet kørt hasarderet eller med voldsom høj fart i biljagten, som kun en enkelt patruljevogn deltog i.