Politiet jagtede formodet spritbilist på motorvejen

Esbjerg: En 36-årig mand fra den østlige del af Esbjerg er blevet sigtet for en række alvorlige færdselsforseelser efter en biljagt på Esbjerg-motorvejen mandag klokken 18.

Politiet fattede mistanke til manden, der kørte i en grå Seat varebil, og betjentene ønskede at teste manden for spiritus.

Manden blev bedt om at standse omkring afkørslen ved Korskroen, men i stedet trådte han på speederen.

- Det kom til en biljagt med en del politi involveret, og det tog 11 minutter at få standset manden i den grå Seat, fortæller Henrik Berg fra lokalpolitiet i Esbjerg.

Han oplyser, at manden er blevet sigtet for ikke at efterkomme politiets anvisninger om at standse, kørsel uden førerret og for kørsel i nødsporet.

Manden blev taget med på politigården, hvor han fik udtaget en blodprøve, der skal vise, om mistanken om spritkørsel var korrekt./ jeo