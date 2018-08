Syd- og Sønderjyllands Politi har besluttet at indføre en visitationszone i Esbjerg by.

Flere sammenstød

Indførelsen af en visitationszone sker som følge af, at der i den seneste tid har været flere voldelige sammenstød mellem to lokale grupperinger, senest torsdag, hvor der blev afgivet skud på hjørnet af Hermodsvej og Jagtvej i Esbjerg. En personbil med skudhuller blev efterfølgende fundet på Askelunden i Esbjerg.Visitationszonen omfatter en betydelig del af Esbjerg by. Og zonen skal ses i sammenhæng med, at grupperingernes sammenstød er sket flere steder i byen.