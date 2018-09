Politiet er forberedt på langt pres i bandekonflikt

Torsdag begyndte endnu en retssag mod personer, der ifølge politiet har tilknytning til de to bander, der siden efteråret sidste år har haft et åbent opgør i Esbjerg. Konflikten handler om narkotikasalg og personlige uoverensstemmelser.

Han har ikke et nøjagtigt tal på antallet af indsatser eller anholdelser i forbindelse med konflikten, men han vurderer, at der løbende er omkring 20 personer fængslet fra bandemiljøet i Esbjerg.

- Der er stadig et stort element af personlige uovererensstemmelser mellem personerne i de to grupperinger. Den ene hører hjemmei Kvaglund og den anden på Stengårdsvej. Og så handler det også om kontrol over markedet med hash og andre ulovlige stoffer, siger Carsten Arentoft Andersen.

Det er et lille års tid siden, at politiet selv begyndte at bruge ordet bandekonflikt, indtil da havde det heddet sig, at der blot var tale om nogle personlige uoverensstemmelser og opgør.

De er som det alvorligste forhold i anklageskriftet tiltalt for besiddelse af en pistol med skarpe patroner, og politiet mener, at de er en del af den verserende bandekonflikt i Esbjerg.

Vi kan ikke leve med, at to bander slås i det offentlige rum. Vi er indstillede på, at opretholde et vedvarende pres på banderne lige så længe, det er nødvendigt.

Ifølge JydskeVestkystens oplysninger handler bandekonflikten i Esbjerg i meget høj grad om kontrollen af markedet for hash i byen.Den ene gruppering med hjemsted i Hedelundgårdparken i Kvaglund består ifølge JydskeVestkystens oplysninger hovedsagligt af personer med bosnisk oprindelse, mens den anden gruppe med base på Stengårdsvej består af personer med blandet oprindelse. Politiet har ikke ønsket at be- eller afkræfte disse oplysninger.

Udfordringer

Han medgiver også, at det er vanskeligere for politiet at komme til bunds i en konflikt som denne sammenlignet med tidligere tider, da det var Bandidos og Hells Angels, der styrede handlen med stoffer.

- Rockerne var jo lette at genkende og monitorere. Bander som de her er mere løse i organisationen og ikke tilnærmelsesvis så strukturerede, selv om der naturligvis også er nøglepersoner. Det giver os andre udfordringer i efterforskningen, og det er derfor også svært at sætte tal på, hvor mange personer, der faktisk er involveret i det her, for der er ud over de deciderede medlemmer en skare af randpersoner og folk, der dukker op, når der sker noget, siger Carsten Arentoft Andersen.

Han vil gå så langt som til at anslå at det er færre end 100 personer, der alt i alt er tilknyttet de to grupperinger, der har hjemme henholdsvis i Kvaglund og på Stengårdsvej. Aldersmæssigt er medlemmerne ifølge Arentoft Andersen mellem 17 og 28 år.