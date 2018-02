Politiet efterlyser tricktyve fra Bramming

Syd- og Sønderjyllands Politi offentliggør nu et billede i jagten på to tricktyve, som lørdag mellem kl. 12.30 og 13 stjal et kreditkort fra en ældre medborger i borgerens eget hjem.

Bramming: Politiet offentliggør nu billedet af to tricktyve i håb om, at få mere hjælp til at pågribe de to. Efter tyveriet misbrugte de to tyve det stjålne kreditkort. Der blev hævet et større beløb i hæveautomater ved Vestjysk Bank i Esbjerg, Skjern og Horsens i perioden mellem lørdag den 24. februar klokken 13.11 og søndag den 25. februar klokken 12.05. Samlet blev der hævet 123.000 kroner på den ældre kvindes kreditkort.