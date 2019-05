I en prekær sag om påstået dokumentfalsk i forbindelse med salget af ugeavisen FanøExtra i 2010 udviklede sagen sig til en efterforskning af Søren Ellerbæk, der qua sit virke som advokat var involveret i salget. Sælgeren af ugeavisen, Tommy Hansen, mente, at Ellerbæk havde begået dokumentfalsk, men politiet har valgt at afslutte efterforskningen af Søren Ellerbæk uden at rejse sigtelse.