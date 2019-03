Politiet advarer elever mod drabsvideo

Forældre på banen

Han regner med, at de enkelte skoler selv informerer og advarer eleverne i sagen, ligesom omtale i pressen også gerne skulle sætte fokus på den.

- Men hvis der er ønske om det, og vi får en henvendelse, så kommer vi fra politiets side også gerne ud og fortæller om, hvilke konsekvenser det kan have at dele sådan noget materiale, siger Christian Østergaard.

Han vil også meget gerne have forældrene på banen.

- Jeg synes, det vil være helt naturligt, at man som forælder tager en snak med sine børn om det her over aftensmaden og får styr på, hvad der er go og no-go at gøre i sådan en situation. Når sådan noget her dukker op igen, kan vi konstatere, at vi ikke er helt i mål med at fortælle om konsekvenserne, selv om vi har været ude at informere i flere lignende sager. Det kan altså koste en fængselsstraf og give en straffeattest, der gør livet vanskeligt for et ungt menneske, siger Christian Østergård.