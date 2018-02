Politiet: Sund fornuft og godt naboskab hjælper

Michael Skaarup lægger ikke skjul på, at han mener, at kostbare alarmsystemer ikke er den bedste måde at forebygge indbrud på.

BRAMMING: Han er rejsende i lavpraktiske råd, sund fornuft og godt naboskab. Politikommissær og sikkerhedsrådgiver ved Syd- og Sønderjyllands Politi i Esbjerg, Michael Skaarup, fortalte torsdag aften knap 40 borgere i Bramming om mulighederne for at forebygge indbrud gennem nabohjælp og en række sikkerhedsforanstaltninger, som den enkelte husejer kan lave i sin egen bolig.

Flere end i Tyskland

Michael Skaarup fortalte, at antallet af villa- og lejlighedsindbrud i Syd- og Sønderjyllands Politikreds er faldet fra 7075 i 2014 til 5935 i 2016. Men sammenlignet med den nordtyske delstat Slesvig-Holsten begås der alligevel mange indbrud i Syd- og Sønderjylland.

- I Syd- og Sønderjylland bor der 430.000 mennesker. I Slesvig-Holsten bor der 2,8 millioner mennesker, og her begås der årligt 8000 indbrud, så der er god grund til, at vi skal have antallet af indbrud yderligere ned, sagde han.

Han fortalte, at der i grove træk er fire "typer" gerningsmænd. Den lokale "narkomantype", som skal have penge til et dagligt stofforbrug. Den lokale tyveknægt, som begår mange indbrud, designertyven, som går efter dyre varer i byernes eksklusive kvarterer samt de tilrejsende, udenlandske indbrudstyve.

- Fælles for de fire typer er, at de yderst sjældent er voldelige. Så I behøver ikke at frygte at blive slået ned. Det sker meget sjældent ved indbrud, lød det fra politikommissæren.