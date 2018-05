Politianmeldt: Olie-mishandling koster kat livet

Reglerne

Selvom naboens kat ikke er velkommen i den have, må du ikke aflive den med mindre den angriber andre husdyr, mennesker eller ejendom.Sådan har det været siden Mark- og Vejfredsloven blev ændret 1. juli 2014. Ændringen betød, at det ikke længere er tilladt at aflive katte, husdyr, løsslupne pelsdyr, tamkaniner og fjerkræ, der strejfer rundt på din grund.



Katteejerne er dog ifølge loven forpligtet til at holde deres husdyr på egen grund. Hvis du oplever, at en fremmed kat er til væsentlig gene på din grund, kan ejeren faktisk straffes med en bøde.



Hvis en kat strejfer rundt på din grund, er det tilladt at fjerne dyret på en "hensigtsmæssig måde", f.eks. ved at jage det væk eller forsøge at indfange det. Med hensigtsmæssig menes, at dyret ikke må opleve unødvendig smerte eller lidelse.



Der er dog én undtagelse fra loven, og den siger, at du godt må aflive en kat uden forudgående advarsel, hvis der er overhængende fare for, at den angriber andre husdyr, mennesker eller ejendom.