Politianmeldt Fanø-taxivognmand: Sagen ender i retten

- Nu afventer jeg, om politiet vil rejse en sigtelse. Hvis det ikke gør det, har kommunen intet grundlag for at inddrage min bevilling, vurderer Fritz Quistorff.

- Jeg rejser selv en sag så, hvis politiet afviser politianmeldelsen. Jeg har endnu ikke mødt jurister eller myndighedspersoner, der mener, at Fanø Kommune har en sag, siger Fritz Quistorff og giver udtryk for, at han ser Fanø Kommunes seneste træk i den lange konflikt om transport og befordring som et overgreb.

Sagen har kurs mod retssalen. Her er spørgsmålet blot, hvem der har anlagt sagen, når hammeren falder. For selv hvis Fanø Kommunes politianmeldelse af Fritz Quistorff ikke fører en sigtelse og en domfældelse med sig, ender sagen i retssalen, idet Fritz Quistorff så står klar med et civilt søgsmål mod Fanø Kommune.

Comeback for kritik

Sagen bunder i uenigheder om åbningstiderne for taxakørslen på Fanø, men Fritz Quistorff er ikke i tvivl om, at der ligger noget personligt bag Fanø Kommunes håndtering af sagen.

- Jeg ser det som en tilbagebetaling for min kritik af befordringsområdet under valgkampen, siger Fritz Quistorff.

Uanset sagens udfald frygter vognmanden fra Fanø Taxi, at tiden som taxachauffør på Fanø er forbi for hans vedkommende.

- Jeg er jo sådan set pensionist, så selv hvis jeg får min tilladelse igen, er jeg bange for, at det her kommer til at tage så lang tid, at jeg ryger ud på et sidespor.

Den nu tidligere taxivognmand på Fanø skyder på, at Fanø Kommunes overdragelse af taxakørslen til Esbjerg Taxa kan komme til at koste kommunen dyrt. En beslutning han ej heller giver meget for.

- Hverken politikerne i byrådet eller udvalgene har forstand på det her. Det er derfor, at det er gået galt. Mit bud på vej ud er, at man ikke har kompetente folk til det, siger Fritz Quistorff.