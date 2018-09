Politiaktion fik indflydelse på jazzaften på Restaurant Parken

Esbjerg: Fredagens politijagt gik ud over det første af efterårets arrangementer i Sydvestjysk Jazzklub på Restaurant Parken. Jazzklubben havde besøg af det dansk-svenske orkester Frazzes New Orleans Stompers, som ved koncertens start kun talte tre af de i alt syv musikere. Trods de usædvanlige betingelser begyndte trioen at underholde de 111 fremmødte og håbede så på, at de øvrige musikere efterhånden nåede frem. Klokken 20.40 dukkede Finn Burich op med sin trombone, mens de tre sidste musikere nåede frem klokken 21.35.

De sidst ankomne musikere gik straks på scenen og gav nogle numre sammen med de øvrige, men de musikere, som først kom sent på aftenen, var naturligvis sultne, så de fik ret hurtigt en fortjent pause.

Forsinkelsen betød i øvrigt, at koncerten først sluttede klokken 23.25, men publikum fik en rigtig god aften, så det var en glad og tilfreds formand for jazzklubben, Lene Frederiksen, som takkede musikerne for en god, men lidt utraditionel aften.