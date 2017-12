Politi fandt skunklaboratorium

GØRDING: En politipatrulje standsede mandag klokken 16.50 en 29-årig mandlig bilist fra Gørding. Det viste sig, at manden var i besiddelse af 730 gram skunk. Efterfølgende ransagede politiet mandens bopæl, og her viste det sig, at der var et skunklaboratorium. Manden kan derfor se frem til en sigtelse for overtrædelse af narkotikalovgivningen, oplyser politiet.OM