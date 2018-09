Politi fåmælt om stor aktion i Esbjerg: Vi undersøger et mistænkeligt dødsfald

Opdateret: Klokken 21.45 fortæller vagtchef Ole Aamann, at det, man er ved at undersøge, er et mistænkeligt dødsfald. Derudover forventer han ikke at kunne give flere oplysninger om sagen i dag.

Vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Ole Aamann, har her til aften fået en del henvendelser fra borgere i Esbjerg. Og det forstår han godt.

- Vi er til stede ude på Tinghøjs Allé. Både med hunde og betjente. Men meget mere kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt, lyder det fra vagtchefen i Esbjerg.

Han vil dog godt understrege, at beboerne i området ikke har grund til at være nervøse.

- Der er ikke en gal mand, der render rundt derude eller noget. Det er noget, der allerede er sket og er overstået, som vi er ved at kigge på. Men vi undersøger stadigvæk området, siger Ole Aamann torsdag aften.