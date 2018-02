Pokemon-klubben i Ribe er socialt samvær i nørdet form

Når det bliver weekend mødes klubben Ribe Pokemon Liga i legetøjsbutikken Tek2 Toys. I klubben nørder de Pokemon-kort, træner hinanden stærkere i spillet og dyster mod hinanden. For dem er det en anden måde at være social på.

Ribe: I et hjørne af legetøjsbutikken Tek2 Toys ligger der flere hundrede pokemon-kort og fylder et bord. Kortene har alle sammen særlige kræfter eller egenskaber. 10-årige Morten Vestergaard Witt fra Lustrup ejer størstedelen af kortene. Han har samlet pokemon-kort de sidste fem år.

- Jeg tror, at jeg har omkring 1500 kort, som jeg både selv har købt, men også arvet fra min storebror, fortæller Morten Vestergaard Witt, der siden november har været en del af pokemon-klubben, der holder til i Tek2 Toys.

Klubben Ribe Pokemon Liga administreres af 25-årige Liv Larsen, som er datter af de to indehavere af legetøjsbutikken. Hun bruger gerne tid sammen med klubben og hjælper dem med sin viden til at blive bedre spillet.

- Det er jo lidt ligesom en fodboldklub. Det er bare en anden måde at være social på. Lidt mere nørdet, siger Liv, som håber på, at andre over 18 år kunne have lyst til at være med til at styre klubben.

Klubben holder træning om fredagen, og om lørdagen hygger og dyster man så mod hinanden. Og en dyst er netop, hvad Morten og Liv skal til. Inden spillet helt går i gang puster Morten på sine kort. Det, mener han selv, bringer held. Skiftevis skal de forsøge at tilintetgøre hinandens Pokemons i form af de forskellige kort, de har til rådighed i deres bunke.