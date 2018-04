Pokalsejr som rygstød mod end bedre sæson

HÅNDBOLD: Ribe-Esbjerg mangler godt nok at spille en udekamp mod Mors/Thy, men den holdets sidste kamp i gruppespillet er uden betydning. SønderjyskE har allerede vundet puljen.

- Nu skal vi bare spille den hér kamp mod Mors. Helt ærligt, det bliver lidt mærkeligt, indrømmer Lukas Karlsson, der med seks mål inden pausen og syv i alt sikrede, at Ribe-Esbjerg aldrig var presset i pokalkampen, selv om HEI førte til midten af første halvleg.

- Mange pokalkampe bliver sådan, hvor det lige tager 10 minutter eller et kvarter, og så plejer man at køre den hjem. Så nej, vi blev ikke nervøse, siger den svenske playmaker.

Han og holdet kan tage pokalsejren og en plads i ottendedelsfinalen med ind til den kommende sæson.

- Vi tager også med, at selv om vi har spillet dårligt, så var vi kommet på en sjetteplads, hvis vi ikke havde dummet os ude mod Kolding. Hvis vi havde kørt den hjem, som vi burde, så var vi kommet i slutspillet. Nu siger man, at Kolding har spillet godt, og vi har spillet skidt, men det er små marginaler. Men selvfølgelig er vi ikke fornøjede med vores sæson. Jeg er rimelig sikker på, at vi gør det bedre i næste sæson, forsikrer Karlsson, som håber, at et forstærket Ribe-Esbjerg-mandskab kan sigte mod en ny billet til pokalturneringens Final4.

- I alt i Danmark vil vi nå så langt som muligt, og vi føler også, at med det hold, vi får næste sæson, er vi et af de hold med de bedste spillere, så vi skal bare få det til at hænge sammen. I år fik vi en dårlig første halvdel, hvor det ikke blev et godt miks mellem træneren og mange spillere og nogle skadede spillere. Så første halvdel blev bare en lang frustration, siger Karlsson.

- Det bliver spændende med nye gode spillere og en ny træner, siger han med henvisning til Lars Walther, der forlader portugisiske Porto for at erstatte Ryan Zinglersen i den danske ligaklub.