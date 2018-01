Pokalmodtager mistede mælet

Formanden for Hermod, Mai Enghave, var så glad og bevæget over, at hun blev årets idrætsleder i Esbjerg Kommune, at hun fældede en lille tåre.

Esbjerg: Formanden for Gymnastikforeningen Hermod, Mai Enghave, blev så overrasket, glad og bevæget, at hun for en stund mistede mælet, da hun onsdag ved 09.00-tiden på sin arbejdsplads fik nyheden om, at hun er blevet tildelt Eskilstunapokalen som årets idrætsleder i Esbjerg Kommune.

Mai Enghave er sekretær og administrativ medarbejder hos Sport og Event Park Esbjerg (SEPE), og det er faktisk Mai selv, som plejer at sørge for blomster til modtageren af Eskilstunapokalen, da SEPE også varetager sekretærposten for idrætsrådet. Alligevel anede hun ikke uråd, da hun fik at vide, at det med blomsterne var der styr på.

Mai og direktøren i SEPE, Niels Bækgård, var i fuld gang med et forberedende personalemøde, da en lille delegation med blandt andre formanden for Esbjerg Idrætsråd, Villy Grøn, mediefolk og en håndfuld repræsentanter fra Hermod kom ind i lokalet og overraskede Mai, som fik blomster af både idrætsrådet og Hermod samt en masse krammere.

- Jamen, hvad skal jeg sige, nævnte Mai, som fældede en lille tåre af bare glæde. Det var så her, at hun mistede mælet, indtil Niels Bækgård kom hende i forkøbet ved at sige: Du kan for eksempel sige tak.

Normalt er Mai en person, som absolut har snakketøjet i orden, så det var en fornøjelse at se, hvor bevæget hun blev.